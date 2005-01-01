Львівська міськрада частково відшкодує вартість води для мешканців чотирьох довколишніх сіл

Жителі Малехова, Збиранки, Великих і Малих Грибовичів мають встановити лічильники і укласти договори з «Львівводоканалом»

СуспільствоОрися Шиян, 21 березня3690

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Львівська міськрада зобов'язала мешканців сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі укласти договори та встановити лічильники на водопостачання. Місто відшкодовуватиме вартість 1,5 м3 води в місяць на одного мешканця, інформує прес-служба ЛМР.

21 березня відбулася нарада у Львівській міськраді, на якій прийняли таке рішення. До 1 квітня мешканці сіл мають укласти договори на водопостачання із «Львівводоканалом» та встановити лічильники обліку споживання води. Зі своєї сторони, місто зобов’язується напрацювати механізм і відшкодовувати вартість води, необхідної в межах потреб санітарно-гігієнічних норм ‒ 1,5 м3 в місяць на одного мешканця.

«Відповідно до законодавчих норм, водопостачання може здійснюватися виключно на підставі укладених договорів. У цій ситуації є два варіанти укладення договорів. Перший – мешканці ставлять лічильники і кожен укладає договори з ЛМКП «Львівводоканал» і вступає з ним в юридичні відносини та сплачує за спожиту воду. Другий – села створюють своє комунальне підприємство, яке укладає угоду з ЛМКП «Львівводоканал» і має відносини з ними», ‒ пояснив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

У випадку відсутності лічильника на воду норма на одного мешканця становить 9 м3 води.

Додамо, що фахівці порівняли водоспоживання мешканців сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі, і мешканців Львова. Згідно з висновками було встановлено, що мешканці вказаних сіл споживають в 6-7 разів більше води, ніж львів’яни.

«До прикладу, по Львову на 1 абонента припадає 6 м3 води, на 1 мешканця 2 м3 води. У с. Малехів перевищення на 1 абонента в 7,7 рази, на 1 мешканця ‒ в 4,3 рази. У Грибовичах перевищення на 1 абонента в 4,6 рази, на 1 мешканця ‒ в 3,17 рази. Тобто 1 абонент у Львові споживає 6 м3 води, у с. Малехів ‒ 40 м3 води, 1 мешканець у Львові ‒ 2 м3 води, у с. Малехів - 9,5 м3 води», ‒ пояснили у міськраді.

Оскільки вода цим селам подавалася безкоштовно, то за 2017 рік витрати ЛМКП «Львівводоканал» на водозабезпечення сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі становили 3,5 млн грн.

Нагадаємо, з квітня водопостачання та водовідведення для мешканців Малехова, Збиранки, Малих та Великих Грибовичів стане платним. До цього воду цим селах постачали безкоштовно.

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