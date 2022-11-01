У вівторок, 1 листопада, призупинено водопостачання до 15 будинків у різних районах Львова. Про це повідомляє диспетчерська служба ЛМКП «Львівводоканал». Причина зупинки подачі води – заміна вхідної запірної арматури та перепідключення водопроводу.

Так, без водопостачання через заміну вхідної запірної арматури будуть будинки на вул. Черкаська, 4, вул. Карманського, 5, 6, 15, вул. Чупринки, 123, вул. Котляревського, 53ц, вул. Янева, 27, 29, вул. Каліча Гора, 7, вул. Бортнянського, 50, вул. Городоцька, 234, вул. Архипенка, 12.

Відновити водопостачання за цими адресами планують до 17:00.