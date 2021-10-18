Невеличене приміщення площею 36,4 кв. м продали на пл. Ринок, 31

Управління комунальної власності Львівської міськради продало приміщення у кам’яниці на пл. Ринок, 31 за понад 4 млн грн. Приміщення придбала мережа аптек.

Приміщення на першому поверсі кам’яниці площею 36,4 м2 виставили на продаж 26 вересня. Стартова ціна становила трохи більше 2 млн грн. Аукціон відбувався 18 жовтня на сайті публічних продажів Prozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли двоє покупців і під час торгів вартість приміщення зросла вдвічі. Найвищу ціну запропонувало ТзОВ «Аптека №16» – 4,05 млн грн.

Вартість одного квадратного метра сягнула 111,3 тис. грн або 4,2 тис. доларів США. Управління комунальної власності ЛМР повідомило ТзОВ «Аптека №16» про намір підписати договір купівлі-продажу.

Приміщення першого поверху на пл. Ринок, 31 є частиною пам’ятки архітектури національного значення – кам’яниці Мазанчівської, яку збудували у XVI ст. та перебудували у 1923 році. У 2018 році підвал цієї кам’яниці за 5 млн грн викупило ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель», що належить львівському бізнесмену та депутату Львівської міськради Григорію Козловському.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Аптека №16» зареєстроване у Львові майже 25 років тому. Директоркою компанії є Леся Лейко, а власником – львівський підприємець Сергій Катишев.