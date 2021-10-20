Значна частина державних коштів, які виділили на «ковідні закупівлі», пішла на товари й послуги, які до боротьби з пандемією не мають жодного стосунку. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Закон, який вивів «ковідні закупівлі» з-під дії тендерного законодавства і дозволив купувати окремі товари і послуги по суті без торгів, на будь-яку суму та максимально швидко, парламент проголосував у березні 2020-го.

Таке рішення пояснювалось тим, що на старті пандемії медичні заклади не розуміли до кінця ні потреб, ні обсягів всього необхідного, але вимушені були діяти максимально швидко.

Втім, окремі держструктури процедуру «ковідних закупівель» використовували для закупівлі палива, кормів для тварин, спортивного інвентаря, новорічних подарунків чи продуктів харчування.

Крім цього, експерти регулярно фіксували факти суттєвих переплат. Зокрема, в один і той самий період одні й ті ж китайські концентратори OLV-10 купували і по 30, і по 60 тис. грн.

Верховна Рада намагалася виправити ситуацію декілька разів. Тут ще минулоріч зареєстрували першу версію закону, в якому пропонувалося повернутись до конкуренції на торгах, «вбивши» поняття «ковідних закупівель». Документ пролежав в комітетах майже рік, а потім був повернений, доопрацьований, знову повернений і лише в липні цього року проголосований, але вже вже з суттєвими змінами.

Депутати дозволили за «ковідною процедурою» купувати виключно ліки, вакцини, медичне обладнання, медичні розхідники і системи постачання медичних газів, а решту товарів і послуг вивели в «спрощену процедуру».

Остання є певним компромісом між практично безконтрольними «ковідними» і звичними та врегульованими відкритими торгами.

Тобто конкуренція можлива, але якщо прийде лише один учасник – покупки теж працюватимуть.

Єдина вимога до «спрощених ковідних закупівель» – необхідність обгрунтувати, що закупівля дійсно необхідна для боротьби з пандемією, а далі покупки фактично можна здійснювати на будь яку суму.

Загалом, аудитори Держаудитслужби за період дії «нових правил» нарахували порушень на 407 млн грн.

Втім, штраф, передбачений законом за уникнення торгів, коливається від 25,5 до 51 тис. грн, а переплату на «ковідних торгах» довести майже неможливо.