Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру керівнику столичної фірми у привласненні 1,8 млн бюджетних котів. Компанія постачала медобладнання амбулаторіям у Львівській області за завищеними цінами.

Як повідомили у вівторок, 27 липня, у Офісі генпрокурора, управління капітального будівництва Львівської ОДА уклало договір зі столичним підприємством на постачання систем реєстрації медичної інформації і дослідного обладнання систем моніторингу фізіологічних показників пацієнта для потреб амбулаторій сімейної та загальної медицини на суму близько 27,5 млн грн. До цієї суми також входило майже 1,8 млн грн податку на додану вартість.

Надалі керівник компанії додав суму ПДВ додав до цінової пропозиції та отримав відшкодування, не зважаючи на те, що медобладнання внесене до переліку товарів, які звільняються від сплати податку на додану вартість. Крім цього, для постачання медобладнання підрядник використовував підконтрольні компанії-посередники, зареєстровані зокрема й в офшорних зонах. За результатами експертизи, держбюджет зазнав збитків на майже 1,8 млн грн.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели обшуки в Києві та Харкові й вилучили документи, що підтверджують фінансові махінації. Прокуратура повідомила підряднику про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) ККУ.

Прокуратура не повідомляє назви компанії, втім, як вказано на сайті публічних закупівель Prozorro, 1 вересня 2020 року управління капітального будівництва ЛОДА уклало угоду з ТзОВ «Ортоімпекс». У жовтні до договору внесли зміни, за якими загальну суму закупівлі зменшили з 27,5 млн грн до майже 27 млн грн, включно з витратами на ПДВ в сумі майже 1,8 млн грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Ортоімпекс» зареєстроване в Києві. Директором та власником компанії вказаний киянин Юрій Василенко. Йому належить ще низка компаній із продажу медтехніки, агротоварів та оренди нерухомості в Києві та Харкові.