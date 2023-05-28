На ділянці траси біля Деревача тривають ремонтні роботи

У понеділок, 29 травня, трасу Київ-Чоп біля села Деревач на Пустомитівщині перекриють у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття. Про це водіїв попередила патрульна поліції Львівщини.

«Завтра, 29 травня, з 9:00 ранку до 17:00 вечора для руху транспортних засобів перекриють дорогу М-06 Київ-Чоп на 561км, біля населеного пункту Деревач», – йдеться в повідомленні патрульної поліції, поширеному в неділю, 28 травня.

На цій ділянці траси проводитимуть асфальтування дорожнього покриття на мостовій споруді. Об'їзд автомобілів буде здійснюватися через село Липники.