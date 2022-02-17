За рік в Україну ввезли 10 тисяч електроавто

З майже мільйона автомобілів, які ввезли в Україну за 2021 рік, всього 10 тисяч було на електричній тязі. Втім, порівняно з минулим роком ввезення електричних авто суттєво виросло. Якщо у 2020 році в Україну було ввезено 7 311 електромобілів, то минулого року було вже понад 10 000 — це на 37% більше, повідомляє Опендатабот.

Частка електромобілів серед загального імпорту авто в Україні й досі залишається незначною та становить близько 1%.

Найпопулярнішими брендами електромобілів в Україні минулого року стали Nissan, Tesla, Chevrolet, Renault та Volkswagen (мова йде як про нові, так і про вживані авто). Саме ці бренди складають більшу частку (68%) імпортованих до України електромобілів (6 858 авто з 10 053).

Першість серед найпопулярніших моделей електрокарів належить Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Chevrolet Bolt EV - на їхню долю припадає 44% ввезених в Україну авто.

Популяризації електричних авто в Україні сприяли митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за 1 кВт/год. Це дозволяє скоротити максимальну вартість акцизу до 35 – 120 євро. Але найголовніше, що до 31 грудня 2022 року за розмитнення електроавто не потрібно платити мито і ПДВ. Також варто зазначити, що власники електрокарів не сплачують податок за користування дорогами, який закладено у вартість будь-якого палива.