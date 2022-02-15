У Львові учасник російсько-української війни виготовляє триколісні електричні скутери, на яких можуть їздити люди з інвалідністю, які пересуваються на колісних кріслах. Павло Піка вирішив створити такий транспорт для своїх побратимів, які після поранень на війні більше не можуть ходити, а змушені пересуватися на колісному кріслі. Бажання допомагати та втілити свою ідею було настільки сильним, що Павло знайшов і команду, і підтримку, і кошти. Тепер чоловік працює під патронатом університету «Львівська політехніка», а на створення перших скутерів навіть отримав ґрант.

Ідея створити триколісний електричний скутер у Павла Піки виникла після повернення з передової. Назвали скутер Сіноріс, що в перекладі з грецької означає колісниця. Адже він дійсно має схожий вигляд.

«У ньому є гідравлічні та електричні гальма. Ми зробили високий кліренс, щоб цей транспорт міг сміло з'їжджати і також заїжджати на бордюр. Він має три режими швидкості. Дуже повільну, щоб можна було собі по парку з кимось прогулюватися, має середню і швидкісну. Має задню передачу, має дашок. Також обладнаний поворотниками, стоп-сигналами, габаритами, освітлення заднього ходу», – розповів автор ідеї та розробник скутера Павло Піка.

Цей скутер електричний, на одному заряді проїжджає 80 км. Батарею можна як замінювати, так і заряджати. Окрім того, усі запчастини якісні та доступні, щоб майбутні водії не мали проблем із ремонтом чи заміною. І це ще не всі переваги цього чудо-транспорту.

«Ми вмонтували відеореєстратор на три камери. Найважливіше, це задня камера, яка дозволяє зразу при вмиканні задньої передачі, заднього ходу, бачити, що є ззаду. Так само тут влаштована камера, яка показує, що відбувається в салоні і так само влаштована камера, яка показує, що відбувається на дорозі», – пояснив Павло Піка.

Це наразі лише прототип. Зручність та справність усіх функцій розробники спершу тестують на собі, далі ж свій витвір удосконалюють.

«На візочку заїжджаємо. Маємо поручні, які дозволяють піднятися. Коли піднялися, фіксуємо візок і піднімаємо ззаду бортик. Буде тут ще ремінь безпеки, який дозволить у разі якоїсь травми триматися на місці», – додає Павло Піка.

Усі деталі для скутерів виготовляють у майстерні. Щоб зібрати один триколісний, розробникам потрібно всього лише п'ять днів. Юрій також працює разом із Павлом у команді.

«Потрібний був зварювальник, а я трошки вмію варити. В мене на сході в Дебальцево загинув батько. Хотілося допомагати воїнам, так як батько загинув, але вже не на війні, помагати тут», –пояснив Юрій Лехмінко, який також працює над створенням транспорту.

Є в команді й інженер-конструктор.

«Я займаюся проектуванням, оцифруванням того, що вигадали хлопці і реалізацією їх ідей в комп'ютерному просторі. Далі ми виготовляємо креслення, передаємо завдання вже на виробництво», – каже інженер-конструктор Віктор Фрідріх.

Майструють хлопці під патронатом НУ «Львівська політехніка».

«Хлопці проходили навчання в нас. Це таке навчання з адаптації. Вивчення основ бізнесу. Вони прийшли до нас із цією ідеєю. Ми допомогли цю ідею реалізувати. Ми реалізували її в межах інноваційного проекту Львівської обласної ради. Ми подали спільно з хлопцями проект на реалізацію і нас обрали. Цей грант був більше, ніж на мільйон гривень», – розповів керівник стартап-школи «Львівської політехніки» Назар Подольчак.

Триколісний електроскутер львівських розробників коштуватиме до 80 тис. грн. До прикладу, за кордоном ціни на схожі стартують від 100 тис. грн. Наразі хлопці працюють над п'ятьма скутерами для бійців АТО і готові до співпраці.

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