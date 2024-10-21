Чеське місто Їглава передало Івано-Франківські шість вживаних тролейбусів Škoda 24Tr Irisbus

Івано-Франківськ отримав від чеського міста Їглава шість вживаних тролейбусів Škoda 24Tr Irisbus. Про це повідомив сайт «Курс» із посиланням на директора КП «Електроавтотранс» Віталія Голутяка.

Зазначається, що у п’ятницю, 18 жовтня, до Івано-Франківська прибули тролейбуси Škoda 24Tr Irisbus з чеського міста Їглава. Низькопідлогові тролейбуси 2005-2007 років випуску передали безкоштовно. Договір про постачання цих тролейбусів Франківськ підписав ще влітку 2022 року.

Тролейбуси обладнані транзисторною системою керування та асинхронними тяговими двигунами. Це новий тип громадського транспорту для Івано-Франківська. Доставку тролейбусів в Україну за 1 млн грн оплатило комунальне підприємство.

Наразі три з шести тролейбусів розмитнюють. До кінця року планують запустити принаймні один тролейбус на маршрут. З початку 2025 року запустять ще два тролейбуси.

«Ми будемо оцінювати всі необхідні роботи, які треба провести для запуску, адже це новий тип рухомого складу. Вивчимо, що потрібно з нашого боку, з пневматичного та електричного обладнання. Тролейбуси стояли три роки, їхній стан потрібно відновлювати. Будемо робити так, аби тролейбуси їздили по Франківську», – розповів Віталій Голутяк.

Зараз у Франківську ще курсують чотири високопідлогові тролейбуси, які з наступного року мають замінити на низькопідлогові.

Нагадаємо, Івано-Франківськ закупить дев’ять низькопідлогових тролейбусів із автономним ходом.