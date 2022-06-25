Чеське місто Їглава подарує Івано-Франківську шість вживаних низькопідлогових тролейбусів Škoda 24Tr Irisbus. Передачу тролейбусів як гуманітарної допомоги попередньо мерія Франківська обговорювала із представниками Генерального консульства Чехії в Україні.

Про готовність Їглави подарувати Івано-Франківську шість вживаних тролейбусів повідомив мер міста Руслан Марцінків у п’ятницю, 24 червня. «Чеське місто Їглава дарує Івано-Франківську шість бувших у вжитку тролейбусів. Це одиночні низькопідлогові тролейбуси Skoda 24Tr Irisbus. Тепер з європейських вулиць вони переїдуть до нас», – повідомив міський голова Івано-Франківська у Facebook.

Руслан Марцінків подякував мерії Їглави за допомогу та додав, що цього року в Івано-Франківську планують запустити нову тролейбусну лінію. «Вона повинна з’єднати мікрорайони БАМ та Пасічну. Це допоможе нам перенаправити комунальні автобуси на більш завантажені маршрути», – зазначив Руслан Марцінків.

Крім того, міський голова додав, що мерія Варшави дарує Івано-Франківську вишку для ремонту контактної мережі, яка допоможе контролювати стан контактних ліній, оперативно ліквідовувати обриви електроліній та виконувати інші ремонтні роботи.

Зазначимо, наразі автопарк франківського комунального підприємства «Електроавтотранс» у 2021 році нараховував 56 тролейбусів та 61 автобус. У листопаді 2021 року мерія Івано-Франківська купила ще два вживані тролейбуси Volvo за понад 3,9 млн грн.