Уряд Чехії схвалив виділення нового пакету військової допомоги для України на суму 22 млн чеських крон (понад 32,3 млн грн), повідомила міністерка оборони країни Яна Чернохова..

За її словами, під час засідань уряду вона вносить пропозиції щодо озброєння й техніки, яку можна передати ЗСУ.

«Ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими постачаннями. На засіданні уряду я продовжую виносити на затвердження передачу військової техніки, яку ми можемо надати», – зазначила Чернохова.

Міністерка додала, що сума військового пакету, виділеного два тижні тому, становила майже 400 млн крон (приблизно 588,9 млн грн), а зараз – про 22 млн крон.

Водночас Яна Чернохова наголосила, що «не може сказати конкретно», що саме увійде у цей пакет військової допомоги.

Držíme slovo a stále podporujeme Ukrajinu vojenskými dodávkami.



Na jednání vlády dál překládám ke schválení dary nepotřebné vojenské techniky,kterou můžeme poskytnout.



Před dvěma týdny za téměř 400 a dnes za 22 mil.Kč. Promiňte, že nemohu být konkrétní. #SlavaUkraini — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 19, 2022

Попередню партію допомоги Силам оборони України уряд Чехії схвалив 5 жовтня.

Україні передають не лише важку техніку, але й іншу зброю та боєприпаси до неї, однак у Чехії із міркувань безпеки подробиць про допомогу не розголошують.

На початку жовтня у Чехії зібрали кошти на модернізований танк Т-72 для українських військових.