емпіонат світу 2030 року стане першим в історії, коли турнір проходитиме одразу у шести країнах

Чемпіонат світу з футболу 2030 року вперше в історії пройде на трьох континентах – у Європі, Африці та Південній Америці. Про це у середу, 4 жовтня, повідомляється на сайті ФІФА.

Рада ФІФА задовольнила спільну заявку Іспанії, Португалії та Марокко як єдиних кандидатів на проведення турніру. При цьому три матчі проведуть в Уругваї, Аргентині та Парагваї – на честь 100-річчя від дня першого чемпіонату світу, що відбувся 1930 року в Уругваї.

«У розділеному світі ФІФА та футбол об'єднуються. Рада ФІФА, що представляє весь футбольний світ, одноголосно вирішила відзначити сторіччя Кубка світу ФІФА, перший розіграш якого відбувся в Уругваї в 1930 році, найбільш відповідним чином», – заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Україна, що також називалася частиною переможної заявки, у списку майбутніх господарів не фігурує.

Як зазначає сайт The Athletic, у трьох країнах Південної Америки проведуть перші три матчі турніру. Стартовий матч пройде на стадіоні Estádio Centenário у Монтевідео. Національні футбольні команди всіх шести країн, що приймають турнір, будуть автоматично допущені до ЧС-2030.

Португалія та Марокко вперше приймуть чемпіонат світу з футболу. Як зазначає The Athletic, у жовтні 2022 року до спільної заявки країн також планувала приєднатися Україна, але її участь залишалася під сумнівом через російське вторгнення.

Чемпіонат світу 2030 року стане першим в історії, коли турнір проходитиме одразу у шести країнах. До слова, 2026 року світова першість з футболу пройде в Канаді, Мексиці та США, що стане першим розіграшем, який приймають більше двох країн.