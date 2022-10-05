Україна разом з Іспанією та Португалією подає заявку на проведення чемпіонату світу з футболу, який має відбутися у 2030 році. Про це повідомили на спеціальній прес-конференції, організованій 5 жовтня футбольними асоціаціями трьох країн, повідомили на сайті Української асоціації футболу.

Першим про план подачі спільної заявки 4 жовтня повідомило британське видання The Times. За їхньою інформацією, заявку погодили президент Володимир Зеленський, а також уряди Іспанії та Португалії. У середу, 5 жовтня, футбольні асоціації на спеціальній прес-конференції у штаб-квартирі УЄФА підтвердили цю інформацію.

«Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення чемпіонату світу-2030. Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, яка одразу висловила свою повну підтримку. Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому ця ініціатива спрямована на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу», – ідеться у спільному офіційному прес-релізі учасників.

Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом. За інформацією The Times, у разі успішного подання заявки Україна прийматиме матчі однієї з груп турніру. Очікується, що до 2030 року війна на території України остаточно завершиться і розпочнеться процес відновлення країни.

Нагадаємо, що у 2012 році Україна спільно з Польщею проводила чемпіонат Європи. Так само досвід проведення Євро має Португалія, а Іспанія – єдина з трійки проводила Мундіаль.

Наступний чемпіонат світу відбудеться в кінці року у Катарі, а у 2026 році його проведуть США, Канада та Мексика. Збірна України брала участь у фінальній стадії Мундіалю лише раз – у 2006 році, де увійшла до вісімки найкращих команд, зупинившись на стадії чвертьфіналу. Путівку на ЧС-2022 українці програли Вельсу.