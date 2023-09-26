В УЄФА вважають, що «діти не повинні страждати через дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих»

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) допустив до міжнародних змагань команди Росії у віковій категорії U17. Про це повідомила прес-служба організації у вівторок, 26 вересня.

За підсумками засідання Виконавчого комітету УЄФА у Лімасолі на Кіпрі командам U-17, у яких грають неповнолітні футболісти, дозволено виступати на змаганнях без прапора, гімну та національної символіки на формі, а матчі проводити лише за межами Росії.

«Діти не повинні страждати через дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих. Футбол ніколи не повинен відмовлятися від послань миру та надії. Особливо прикро те, що через триваючий конфлікт покоління неповнолітніх позбавлене права змагатися у міжнародному футболі», – йдеться у заяві УЄФА.

При цьому дорослі клуби та збірні з РФ буде відсторонено від міжнародних турнірів до кінця війни в Україні. Виконавчий комітет УЄФА продовжує засуджувати війну Росії в Україні та підтвердив, що відсторонення інших клубів і національних команд Росії залишатиметься в силі до завершення війни РФ в Україні.

«УЄФА сповнений рішучості дотримуватися такої позиції, доки не закінчиться війна й не відновиться мир», – сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили від змагань під своєю егідою усі збірні Росії та команди з цієї країни у 2022 році. Це рішення керівних органів стало результатом повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відтак, чоловіча збірна Росії не взяла участь у відборі на ЧС-2022 та прийдешньому чемпіонаті Європи 2024 року. Натомість на клубному рівні представники цієї країни другий сезон поспіль залишаються поза єврокубками.