Наразі всі клуби та збірні з РФ усунуті від офіційних турнірів ФІФА та УЄФА

Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на рішення Європейського футбольного союзу (УЄФА) надати 15-ти росіянам місця в адміністративних органах організації. Як повідомила прес-служба УАФ, до УЄФА було направлено офіційного листа з цього питання.

«Щоб дотримуватися гуманітарних цінностей та справедливості, властивих європейській футбольній сім'ї, а також забезпечити послідовність миротворчої позиції УЄФА щодо врегулювання залучення до європейського футболу представників Росії, просимо вас уважно розглянути ситуацію та опрацювати можливість усунути представників терористичної держави від своїх обов'язків в УЄФА», – сказано в листі.

Посаду в УЄФА до 2027 року зберіг навіть керівник російського футбольного союзу Олександр Дюков. Варто зазначити, що всі клуби та збірні з РФ усунуті від офіційних турнірів ФІФА та УЄФА.

Від України до комітетів УЄФА увійшли дев'ять осіб, а почесним членом організації залишився колишній президент «Динамо» та національної федерації Григорій Суркіс.