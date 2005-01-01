Чемпіонка Європи з дзюдо львів'янка Василина Кириченко перевтілилася у флористку

СпортМарічка Кулачковська, сьогодні, 17:48 3780

Відео до теми

До теми

За плечима Василини Кириченко – медалі з європейських та світових стартів, а ще титул чемпіонки старого континенту серед атлеток до 23-ох років. Попереду ж – багато амбітних планів, бо вона не з тих, хто зупиняється на досягнутому.

З дитинства дзюдоїстка була дуже активною, мала багато захоплень, одне з яких – створення букетів. Тож пропонуємо спортсменці навчитися азів цього мистецтва у рубриці «Перевтілення».

Йдемо до професійних флористів. Спершу майстрині розказують, як продовжити квітам довголіття. Юля Самойлова розповідає: «Спершу ми зачищаємо квіти від листя на стеблі для того, щоб воно не загнивало у воді. Бо це скорочує життя кожної квітки». – Василина сміється: «Я зараз тішуся, бо мені недавно троянди подарували, і я не знала, що треба зачищати. Але думаю: гмм, ті листочки, здається, зайві і позачищала».

Дізнаємося, що примхлива квіткова натура не терпить протягу, прямих сонячних променів і сигаретного диму. А для порятунку рослин є навіть два види реанімації: лагідна – тобто заміна води і «відпоювання». А буває ще й шокова. Про неї розповідає Юля Самойлова: «Поновлюємо зріз стебла, занурюємо квітку на 2-3 см в окріп, а потім у холодну воду. Це освіжає квітку, але не надовго».

Василина створює подарунковий букет. Їй розповідають, як правильно поєднати рослини, яке квіткове сусідство буде виглядати ефектно. Флористки підкреслюють: тюльпан – квітка-сюрприз. Адже до ранку він може добряче підрости.

Тим часом Василина згадує, що у дитинстві дуже любила складати букети. І фантазувала, що її майбутня професія буде пов'язана з квітами. Каже: «Коли я проходила повз Краківський базар з квітами, завжди думала: я хочу робити ті квіти тут, на базарі. Тоді ж не було модно ходити по бутіках і магазинах».

Коли букет готовий, слід його гарно запакувати. Наприклад, обмотати спеціальним скотчем, який не заліплює пори. Додати декор і обгортку. Василина ділиться враженнями: «Букет дуже гарний, мені дуже подобається. З ним можна йти на будь-яку урочисту подію, і всі будуть задоволені».

А ще спортсменка каже: запам'ятала багато порад, які буде використовувати на практиці. Адже тепер знає, як продовжити вік та свіжий вигляд улюблених квітів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

До теми

Паралімпійський чемпіон з фехтування Андрій Демчук сів за кермо львівського трамвая ZAXID.NET
Гравчиня львівської «Галичанки» Анастасія Баранович на день стала вихователькою у дитсадку ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук