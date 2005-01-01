Чемпіонка Європи з дзюдо львів'янка Василина Кириченко перевтілилася у флористку

За плечима Василини Кириченко – медалі з європейських та світових стартів, а ще титул чемпіонки старого континенту серед атлеток до 23-ох років. Попереду ж – багато амбітних планів, бо вона не з тих, хто зупиняється на досягнутому.

З дитинства дзюдоїстка була дуже активною, мала багато захоплень, одне з яких – створення букетів. Тож пропонуємо спортсменці навчитися азів цього мистецтва у рубриці «Перевтілення».

Йдемо до професійних флористів. Спершу майстрині розказують, як продовжити квітам довголіття. Юля Самойлова розповідає: «Спершу ми зачищаємо квіти від листя на стеблі для того, щоб воно не загнивало у воді. Бо це скорочує життя кожної квітки». – Василина сміється: «Я зараз тішуся, бо мені недавно троянди подарували, і я не знала, що треба зачищати. Але думаю: гмм, ті листочки, здається, зайві і позачищала».

Дізнаємося, що примхлива квіткова натура не терпить протягу, прямих сонячних променів і сигаретного диму. А для порятунку рослин є навіть два види реанімації: лагідна – тобто заміна води і «відпоювання». А буває ще й шокова. Про неї розповідає Юля Самойлова: «Поновлюємо зріз стебла, занурюємо квітку на 2-3 см в окріп, а потім у холодну воду. Це освіжає квітку, але не надовго».

Василина створює подарунковий букет. Їй розповідають, як правильно поєднати рослини, яке квіткове сусідство буде виглядати ефектно. Флористки підкреслюють: тюльпан – квітка-сюрприз. Адже до ранку він може добряче підрости.

Тим часом Василина згадує, що у дитинстві дуже любила складати букети. І фантазувала, що її майбутня професія буде пов'язана з квітами. Каже: «Коли я проходила повз Краківський базар з квітами, завжди думала: я хочу робити ті квіти тут, на базарі. Тоді ж не було модно ходити по бутіках і магазинах».

Коли букет готовий, слід його гарно запакувати. Наприклад, обмотати спеціальним скотчем, який не заліплює пори. Додати декор і обгортку. Василина ділиться враженнями: «Букет дуже гарний, мені дуже подобається. З ним можна йти на будь-яку урочисту подію, і всі будуть задоволені».

А ще спортсменка каже: запам'ятала багато порад, які буде використовувати на практиці. Адже тепер знає, як продовжити вік та свіжий вигляд улюблених квітів.