Через аварії частина львів’ян протягом дня буде без води

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 12:502420

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У суботу, 31 березня, через проведення аварійно-відновлювальних робіт частина мешканців Львова буде без водопостачання. Про це інформує «Гаряча лінія міста».

Через витік води приблизно до 14:00 без води будуть будинки на вул. Замарстинівській, вул. Круглій, 1 Заозерному провулку, 2 Заозерному провулку та 3 Заозерному провулку.

Через витік води на вул. Драгана приблизно до 16:00 без води будуть будинки на вул. Драгана, 8, 10, 12, 14, 16, 18, вул. Скрипника, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, просп. Червоної Калини, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100.

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