ЛМР вирішила не зупиняти постачання води чотирьом селам під Львовом

ЛМКП «Львівводоканал» з 1 квітня не зупинятиме водопостачання сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі, як це планували раніше. Відповідне рішення у п’ятницю, 30 березня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Нагадаємо, у четвер, 29 березня, у мерії заявили, що з 1 квітня «Львівводоканал» буде змушений припинити водопостачання сіл через небажання їхніх мешканців укласти договори з підприємством. Потреба в укладанні договорів була зумовлена тим, що «Львівводоканал» мав з квітня запровадити оплату за воду для мешканців цих сіл, які досі отримували воду безкоштовно.

Крім того, за словами в.о. директора «Львівводоканалу» Дмитра Ваньковича, у цих селах мешканці споживають набагато більше води, ніж усередньому по місту.

«По селах Малехів, Грибовичі, Збиранка вода подається в повному об’ємі під повним тиском. Це безоплатна подача води. Але ми маємо надзвичайно дивну ситуацію якраз по с. Малехів та с. Грибовичі, якщо брати, наприклад, лютий, то на одного абонента середнє споживання складає 20-26 м3. Якщо на одного мешканця – це 5-6 м3 на одного мешканця. Якщо ми беремо по Львову, то це 3 м3 на одного абонента. Тобто середнє споживання по цих двох селищних радах від 7 до 10 разів більше, ніж в середньому по місту Львову», – розповів Ванькович.

У результаті виконавчий комітет ухвалив рішення продовжити безкоштовне водопостачання сіл. Але «Львівводоканал» має дослідити причини значних перевитрат води в селах та налагодити там облік води.

«Доручення – дослідити це питання, чому є таке споживання води. Можливо це несанкціоновані забори, можливо, якісь витоки. Але щоб не було радикальних дій, бо люди повинні отримувати воду. Тому що є санітарна норма – 1,5 м3. Це я розумію, але коли 26 м3 – це поза межами здорового глузду. Тому це питання треба дослідити», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Безоплатне водопостачання сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі обходиться Львову у 3,5 млн грн за рік. Села мають безкоштовне водопостачання від початку 2000-их років, коли там почали прокладати мережу водогонів.