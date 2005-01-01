«Львівводоканал» припинить постачання води чотирьом селам під Львовом

Для забезпечення водою мешканці чотирьох сіл біля Львова мають укласти договори з «Львівводоканалом»

ЛМКП «Львівводоканал» з 1 квітня змушене припинити водопостачання сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі через небажання їхніх мешканців укласти договори з підприємством. На сьогодні не укладено жодного такого договору. З іншого боку, сільради не бажають створювати своє комунальне підприємство, яке б уклало угоду з ЛМКП «Львівводоканал».

Як розповів заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, мешканцям сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі запропонували два варіанти укладення договорів. Перший – мешканці ставлять лічильники і кожен укладає договори з ЛМКП «Львівводоканал» і вступає з ним в юридичні відносини та сплачує за спожиту воду. Другий – села створюють своє комунальне підприємство, яке укладає угоду з ЛМКП «Львівводоканал» і має відносини з ними. Працівники ЛМКП «Львівводоканал» також були готові допомогти в укладанні договорів та надати усі необхідні консультації.

«Місто, в свою чергу, офіційно запропонувало частково відшкодовувати вартість води у межах санітарно-гігієнічних норм: за 1,5 м3 в місяць на одного мешканця. За відсутності лічильника норма на одного мешканця, яка підлягає до оплати, становить 9 м3 води, враховуючи ж компенсацію коштом міста, необхідно платити за 7,5 м3 води на одного мешканця у місяць», – повідомив Сергій Бабак.

За даними «Львівводоканалу», водоспоживання на одного мешканця у селах Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі, у 6-7 разів більше, ніж водоспоживання на одного мешканця Львова. Оскільки вода цим селам подавалася безкоштовно, то за 2017 рік витрати ЛМКП «Львівводоканал» на водозабезпечення сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі становили 3,5 млн грн.

Відповідно до вимог чинного законодавства, водопостачання може здійснюватися виключно на підставі укладених договорів. Проте, за словами заступника міьского голови Львова, жодного договору мешканці цих сіл з ЛМКП «Львівводоканал» не уклали. Навпаки, висувають вимоги, які суперечать чинному законодавству.

«Тому, відповідно до законодавчих норм, за відсутності договорів на водопостачання, ЛМКП «Львівводоканал» немає законних підстав надавати їм цю послугу. З 1 квітня підприємство змушене припинити водопостачання до сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі», – повідомив Сергій Бабак.