Через аварії мешканці 13 вулиць Львова будуть без води

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 11:312800

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У середу, 13 червня, через ліквідацію двох витоків води та проведенням аварійно-ремонтних робіт декілька вулиць міста будуть без водопостачання. На сторінці «Гарячої лінії міста» інформують, що мова йде про 13 вулиць.

Через ліквідацію витоку води на вул. Пішій до 15:00 не буде водопостачання за такими адресами: вул. Насипна, вул. Піша, вул. Рибна, вул. Сніжна, пл. Старий Ринок.

Через ліквідацію витоку води на вул. Навколишній, 16 до 14:00 води не буде за такими адресами: вул. Базальтова, вул. Тракт Глинянський, вул. Гранітна, вул. Дубова, вул. Лебедина, вул. Навколишня, вул. Полуднева, вул. Січова.

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