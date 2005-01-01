«Львівобленерго» знеструмить частину будинків у чотирьох районах Львова

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 07:094600

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У середу, 13 червня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у чотирьох районах Львова. Зокрема, протягом дня світла не буде:

Галицький район: вул. Зернова, 3, вул. Куліша, 1-5, вул. Шота Руставелі, 6.

Залізничний район: вул. Виговського, 29а, 25, 31б, 31а, 29, вул. Кругова, 10, вул. Люблінська, 104.

Личаківський район: вул. Олеся, 25в, 25д, вул. Ольжича, 11, 13, вул. Пекарська, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 40, 42, 44, 46.

Франківський район: вул. Володимира Великого, 83, 91, 89, 87а.

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