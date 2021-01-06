Через аварію кілька вулиць Львова залишились без води
На вул. Медової Печери ліквідовують аварійну ситуацію
Суспільство — Софія Лазуркевич, сьогодні, 10:510
У середу, 6 січня, через проведення аварійно-ремонтних робіт на вул. Медової Печери мешканці кількох вулиць залишились без водопостачання. Про це повідомляє «Львівводоканал».
Приблизно до 13:00 буде призупинено подачу води до будинків на таких вулиця: Каштанова, Китайська, Кузьми, Латвійська, Майорівка, Медової Печери, Садівнича, Стешенка.
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