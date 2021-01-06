У середу, 6 січня, через проведення аварійно-ремонтних робіт на вул. Медової Печери мешканці кількох вулиць залишились без водопостачання. Про це повідомляє «Львівводоканал».

Приблизно до 13:00 буде призупинено подачу води до будинків на таких вулиця: Каштанова, Китайська, Кузьми, Латвійська, Майорівка, Медової Печери, Садівнича, Стешенка.