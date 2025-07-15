Аварія сталася на каналізаційному колекторі

В Тернополі через аварію на каналізаційному колекторі сім мікрорайонів залишаться без води. Йдеться про водопостачання мікрорайонів «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Новий Світ», «Центр», «Старий Парк» та «Східний». Про аварію повідомили в комунальному підприємстві «Тернопільводоканал» у вівторок, 15 липня.

Води не буде з 8:00 16 липня до 8:00 17 липня. Також без водопостачання залишаться такі вулиці, які не входять в ці сім мікрорайонів:

вул. Гайова;

вул. Подільська;

вул. Софії Стадникової;

вул. Євгена Гребінки;

вул. Андрія Чайковського;

вул. Андрія Малишка;

вул. Новосонячна;

просп. Степана Бандери від №3 по №36;

вул. Бродівська;

вул. Дубовецька;

вул. Збаразька;

вул. Лозовецька.

️У водоканалі зазначили, що аварія сталася на каналізаційному колекторі Д-1000 на вул. Андрея Шептицького. Це один з найбільших колекторів міста. Комунальники просять мешканців завчасно набрати води для потреб.