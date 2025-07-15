Через аварію на колекторі сім мікрорайонів Тернополя будуть без води
Відключення води буде з 8:00 16 липня по 8:00 17 липня
В Тернополі через аварію на каналізаційному колекторі сім мікрорайонів залишаться без води. Йдеться про водопостачання мікрорайонів «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Новий Світ», «Центр», «Старий Парк» та «Східний». Про аварію повідомили в комунальному підприємстві «Тернопільводоканал» у вівторок, 15 липня.
Води не буде з 8:00 16 липня до 8:00 17 липня. Також без водопостачання залишаться такі вулиці, які не входять в ці сім мікрорайонів:
- вул. Гайова;
- вул. Подільська;
- вул. Софії Стадникової;
- вул. Євгена Гребінки;
- вул. Андрія Чайковського;
- вул. Андрія Малишка;
- вул. Новосонячна;
- просп. Степана Бандери від №3 по №36;
- вул. Бродівська;
- вул. Дубовецька;
- вул. Збаразька;
- вул. Лозовецька.
️У водоканалі зазначили, що аварія сталася на каналізаційному колекторі Д-1000 на вул. Андрея Шептицького. Це один з найбільших колекторів міста. Комунальники просять мешканців завчасно набрати води для потреб.