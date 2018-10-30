Через аварію на російському авіаносці постраждали четверо працівників, один зник безвісти

Російський крейсер «Адмірал Кузнецов» довгий час входить до списку «найгірших авіаносців у світі».

СвітЮрій Братюк, сьогодні, 10:384550

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В ніч на 30 жовтня єдиний російський авіаносний крейсер «Адмірал Кузнецов» був пошкоджений під час ремонтних робіт через інцидент з плавучим доком ПД-50.

Як повідомляють російські ЗМІ, через раптовий стрибок напруги в електромережі, під час спуску корабля на воду, затонув плавучий док ПД-50, де відбувався ремонт крейсера. Після чого на авіаносець упав кран з висоти приблизно 15 метрів, який пошкодив корпус та палубу судна і пробив діру розміром чотири на п'ять метрів. Внаслідок чого одна людина зникла безвісти, четверо людей отримали травми, двоє з них перебувають у важкому стані в реанімації.

Єдиний російський авіаносець довгий час входить до списку «найгірших авіаносців у світі». Його основними недоліками називають дуже слабкий двигун і невідповідність сучасним технологічним стандартам, через що крейсер вважають «ненадійним». У 2009 році внаслідок пожежі на авіаносці загинула одна людина. Крейсер «прославився» під час операції в Сирії у 2016 році. Здійснюючи перехід Середземного моря, авіаносець з невідомих причин задимівся, після чого його відправили на ремонт. Пізніше авіаносець все ж взяв участь у військовій операції: за три місяці розбилися два винищувачі, які злітали з «Адмірала Кузнецова», один з яких просто викотився за межі палуби через погано закріплені троси.

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