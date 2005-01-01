Через аварію на підстанції зникла електроенергія у Залізничному районі Львова

У більшій частині Залізничного району Львова у понеділок, 15 січня, відсутня електроенергія у зв’язку з аварією на трансформаторній підстанції. Про це ZAXID.NET сказала речниця ПАТ «Львівобленерго» Галина Петрушка.

«Для мене також зранку сюрпризом стали відключені світлофори та відсутність світла у Залізничному районі, – сказала Гелина Петрушка. – Наші спеціалісти вже з’ясували причину – на першій трансформаторній підстанції, яка розташована на Левандівці. Над усуненням аварії вже працюють і сподіваємось, що подачу електроенергії вдасться відновити у найкоротший термін».

Нагадаємо також, що через проведення планових ремонтів без світла деякі вулиці у Винниках.