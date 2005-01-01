«Львівобленерго» знестумить частину будинків у Винниках

Через проведення планових ремонтів мешканці деяких вулиць у Винниках у понеділок, 15 січня, будуть без світла. Як повідомили у ПАТ «Львівобленерго», без електропостачання будуть мешканці: вул. Котляревського, 11-14; вул. Ломоносова, 15-29, 16-30; вул. Сонячної (всі); вул. Сопілки (всі); вул. Спортової (всі); вул. Шашкевича (всі); вул. Шевченка, 15-29, 16-30.

Роботи проводитимуть із 10:00 до 17:00.

До слова, ремонти триватимуть до 24 січня, тож упродовж цього часу можливі перебої з електропостачанням.