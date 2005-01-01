У Львові енергетики виявили підприємця, який начебто крав електроенергію

Працівники ПрАТ «Львівобленерго» запідозрили підприємця у тому, що він начебто використовував електроенергію поза лічильником. Робив це, як зазначають енергетики, з допомогою генератора випромінювання. Водночас господар запевняє: завжди платить за світло стільки, скільки споживає. А генератор енергетики сплутали зі звичайним феном.

Електрощитова підприємства знаходиться на вул. Князя Святослава, 11. Працівники «Львівобленерго» разом із представниками «Держчастотнагляду» зафіксували тут крадіжку електроенергії.

«Згідно з нашим приладом, який є сертифікований, виявлено, що в даному приміщенні працює високочастотний генератор. Тобто йде крадіжка електричної енергії», – розповів представник «Львівобленерго».

Такий прилад у щитовій енергетики побачили ще й крізь шпарину. Зняти його не змогли, бо не мали доступу до приміщення. Тим часом юрист власника викликав поліцію. Енергетики так і не змогли добратися до лічильника, але щитову опломбували. Пояснюють, крадіжка електроенергії для них не дивина. І продемонстрували, як це можна зробити з допомогою генератора магнітного випромінювання.

«Коли ми увімкнемо цей так званий генератор електромагнітного випромінювання, бачимо, що далі підключені електроприлади. Але лічильник обліку електричної енергії не здійснює», – пояснив заступник начальника технічного аудиту ПрАТ «Львівобленерго» Тарас Калатенко.

Індикатор на лічильнику не миготить. Так, запевняють енергетики, було й на вул. Князя Святослава, 11. Тут знаходиться хостел із офісними приміщеннями, мийка та автомастерня.

Господар запевняє, що енергетики звинувачують його дарма. Завжди вчасно оплачує за електроенергію. Чому не впустив контролерів – пояснив у заяві в обленерго. Запевнив, генератора у нього немає.

«Це був фен, який вони зняли. У мене один час підтікав дах і феном я підсушував електричне обладнання, автомати, бо там затікало. Це був фен. Можливо, вони мали на увазі цей пристрій. Це було смішно, це був фен для сушки волосся і на тому крапка», – прокоментував власник приміщень Тарас.

Представники «Держчастотнагляду» разом із енергетиками у четвер, 28 грудня, встановили спеціальний лічильник, який передає дані до них. За неповну добу вже помітили розбіжності з даними, які подавав раніше господар.

«Якщо зараз подивитися: після заміни лічильника, а це за вісім годин, є різниця 137 кіловат. Будемо вважати, що 16 годин роботи. Орієнтовно, можна зараз по попередніх даних сказати – це десь біля 9-10 тисяч кіловат, тобто в 5 разів більше, ніж подавав підприємець. Це зайвий раз доводить, що дійсно там був генератор», – підсумував заступник начальника міських мереж із маркетингу Андрій Босий.

У цій справі вже відкрили кримінальне провадження. В обленерго заявляють: із початку року виявили понад 250 споживачів, які не обліковували електроенергію.

Нагадаємо, НКРЕ вирішила у 2018 році підвищити вартість електроенергії на майже 16%. Відповідне рішення ухвалили у четвер, 28 грудня.