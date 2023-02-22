У середу, 22 лютого, до 16:30 працівники «Львівводоканалу» ліквідовуватимуть аварійний витік на вул. Панаса Мирного – вул. Тернопільська. На час робіт призупинено подачу води до частини вулиць мікрорайону Новий Львів. Про це повідомили в Львівській міській раді.

Зокрема, без водопостачання будуть всі будинки на вул. Енергетичній, Запорізькій, Карманського, Херсонській, Козельницькій, Литовській, Панаса Мирного, Мишуги, Самчука, Тернопільській, Тиверській, Чмоли, Ярославенка. Також води не матимуть мешканці будинків на вул. Франка № 101, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121а, 121, 122а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 137а, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157а, 157, 157б, 159а, 159, 161, 163, 165.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності.