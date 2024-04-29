На об'їзній Львова через ДТП ускладнений рух транспорту
Вантажівка наїхала на пішохода
Суспільство — Зоряна Казмірук, 0 0
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Рух на місці автопригоди ускладнений
У понеділок вранці, 29 квітня, на обʼїзній Львова, трапилася ДТП. Вантажівка наїхала на пішохода, рух на місці автопригоди ускладнений. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.
«На автодорозі Київ-Чоп у населеному пункті Чишки, що на обʼїзній Львова, вантажівка здійснила наїзд на пішохода», – йдеться у повідомленні патрульної поліції Львівщини.
Зазначається, що патрульні забезпечують реверсний проїзд. Водіїв закликають врахувати цю інформацію під час планування маршруту. Більше деталей щодо автопригоди у патрульній поліції наразі не повідомляють.
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