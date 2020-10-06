Власники ферми, яка працювала лише рік, через кризу переорієнтували бізнес

Перша в Україні зміїна ферма, яка належала фермерському господарству «Західний равлик» у Солонці, закрилась через коронавірус та економічну кризу. Частину змій забили на м’ясо, а молодих плазунів випустили в природу.

Зміїну ферму відкрили в Солонці влітку 2019 року. Для її власників, львівських підприємців Ірини та Івана Юськевичів, це був додаток до основного бізнесу – равликового господарства. Вони купили для зміїної ферми вужів і полозів та сподівалися заробити на продажу їхнього м’яса. Скільки тоді заплатили за партію плазунів, підприємці не розголошують, водночас ціна за одного полоза на онлайн-сервісах оголошень становить 1000-4000 грн.

Як розповіла підприємниця Ірина Юськевич в інтерв’ю Liga.net, змії жили в спеціально обладнаному вольєрі, добре перезимували і навіть встигли дати потомство. Загалом до забійного стану плазуни ростуть близько трьох років, проте фермерам довелося згорнути цей бізнес раніше.

«Виявилося, що змії можуть бути носіями Covid-19, довелося згорнути цей напрямок. Коли вибухнув коронавірус і карантин, дорослих особин ми забили і самі поласували їхнім м’ясом. Дрібних – випустили в дику природу», – розповіла Ірина Юськевич.

За її словами, до початку кризи на фермі вже було понад півсотні змій, але всі інвестиції у цю справу «згоріли». Якщо б цей бізнес був вдалим, то страва зі змії мала б давати їм прибуток у 3000-4000 грн за порцію.

«Однією змійкою можна нагодувати трьох-чотирьох людей. Вага змій невелика, але ця страва не для того, щоб наїстися, а, скоріше, щоб спробувати», – пояснила підприємниця та додала, що криза зачепила також їхній основний бізнес – їстівних равликів. «Ми не змогли експортувати в Італію, Іспанію та Францію 36 тонн вирощених равликів», – розповіла Ірина Юськевич. Для львівських фермерів це величезний обсяг – на зовнішні ринки до кризи йшло 75% всієї продукції їхнього господарства «Західний равлик».

Підготовлених до продажу равликів довелося роздати, окрім того через карантин фермери втратили близько 90% екскурсійного потоку. Ірина Юськевич стверджує, що втрати компанії за цей період обчислюються сотнями тисяч гривень. Проте підприємці не впали у відчай та вирішили розвивати на фермі інший напрям – свійської птиці та купили каченят. Юськевич припустила, що в майбутньому ферма дедалі більше переорієнтується на ресторанний формат та вирощуватиме індичок та кролів. Від равликів не відмовлятимуться, проте змій більше не вирощуватимуть.