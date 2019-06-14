Під Львовом відкрили першу в Україні зміїну ферму

Співвласниця ферми «Західний равлик» Ірина Юськевич зі змією у руках

Фермерське господарство «Західний равлик», розташоване у Солонці під Львовом, почало розводити їстивних змій. Про це 14 червня повідомило профільне видання AgroPortal, цю інформацію ZAXID.NET також підтвердила співвласниця ферми Ірина Юськевич.

На фермі вже живе близько 70 неотруйних змій (вужів та полозів), яких вирощують на м'ясо для ресторанів. Це перша ферма такого типу в Україні.

«Страва зі змії буде дорогою — орієнтовно 3-4 тис. грн за порцію. Однією зміючкою можна нагодувати трьох людей. Бо це таки делікатес, ним не наїдаються, як варениками», — сказала Ірина Юськевич AgroPortal.

На фермі наразі вирощують 70 неотруйних змій (фото «Високого замку»)

Змії ростуть впродовж трьох років і лише тоді їх можна використовувати у кулінарії. Їх годують свіжим мальком з рибних господарств, перепелиними яйцями та молоком.

Ірина Юськевич впевнена, що зміїне м'ясо не стане масовим продуктом, але завжди знайдуться охочі спробувати щось нове. Згодом на фермі планують розводити й отруйних плазунів. Їх вирощуватимуть не лише задля м'яса, а й для того, щоб отримати отруту для фармацевтичної промисловості.

Почало підприємство «Західний равлик» із розведення їстівних равликів і станом на 2017 рік експортувало до країн ЄС 25 тонн равликів на рік.