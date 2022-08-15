Під час ранкової служби у столиці Єгипту Каїрі в неділю, 14 серпня, вогонь охопив переповнену церкву, унаслідок пожежі загинула щонайменше 41 людина, серед яких щонайменше 15 дітей, повідомляє The Associated Press.

За словами очевидців, кілька прихожан, які опинилися в пастці, стрибнули з верхніх поверхів коптської православної церкви Мученика Абу Сефейна, намагаючись врятуватися від сильного вогню, вони загинули.

Правоохоронці також зазначили, що більшість людей загинули внаслідок вдихання диму. Зокрема, серед загиблих є також церковний єпископ.

Шістнадцять людей отримали поранення, серед них четверо поліцейських, які брали участь у рятувальній операції.

За повідомленням поліції, попередня причина пожежі – замикання електромережі.

Приміщення, де розташовувалась церква, було чотириповерховим і, окрім храму, там були ще два церковні дитячі садки.

Церква розташована в одному з густонаселених районів Каїра і через затори вчасне прибуття екстрених служб було ускладненим. Річ у тім, що пожежа сталася вранці в неділю – в перший день робочого тижня у Єгипті.

Влада вже пообіцяла відновити церкву, а правоохоронці почали розслідування інциденту.