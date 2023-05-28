У соцмережах опублікували відео, на якому поліцейський спілкується російською мовою з людьми у відділку поліції Одещини, а на зауваження відповідає, що ті «понаїхали». За цим фактом поліція Одещини почала службове розслідування.

Відео конфлікту опублікували місцеві Telegram-канали. На ньому правоохоронець сперечається щодо російської мови з людьми, які роблять йому зауваження. Йдеться про групу людей, яких запросили до відділку через появу в нетверезому стані у громадському місці.

На відео чутно, як відвідувач запитує поліцейського: «Тобі не смішно від себе?» У відповідь поліцейський сказав: «Понаїхали...» Після цього відвідувач сказав, що живе в Одесі 22 роки, а правоохоронець запропонував зняти з себе погони та продовжити розмову в іншому місці. З відео невідомо, чим закінчилась розмова.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

У поліції Одеської області повідомили, що побачили відео під час моніторингу соціальних мереж.

«Під час перевірки інформації було встановлено, що інцидент між дільничним та громадянином виник, коли той і ще кілька чоловіків були запрошені до відділку поліції через появу у громадському місці у п'яному вигляді», – сказано в повідомленні.

У поліції додали, що розпочали службове розслідування за фактом конфліктної ситуації у відділку. На час його проведення дільничного офіцера поліції та його керівника відсторонили від виконання службових обов’язків. Оцінку діям поліцейського, його керівника та ще двох його колег, які були присутні під час конфлікту – оперативного чергового та помічника оперативного чергового – нададуть за результатами розслідування.