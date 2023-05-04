У Сокалі, що на Львівщині, оштрафували місцеву мешканку, бо її донька лаялася на однокласника. Жінка має сплатити кілька сотень гривень штрафу, про це стало відомо з оприлюдненої 3 травня постанови Сокальського районного суду.

Інцидент трапився ще 22 березня. Вранці, близько 09:20, учні Соснівського навчально-виховного комплексу під час повітряної тривоги перебували в укритті. Там між дітьми виник конфлікт, і одна із дівчаток нецензурно облаяла свого однокласника. Що саме дитина сказала однокласнику у постанові суду не вказано.

З матеріалів справи відомо, що учениця – малолітня, отже їй менше ніж 14 років. Її мати – Людмила Очабрук погано займається вихованням доньки, і на засідання суду вона також не з'явилася.

Сокальський суд визнав жінку винною у невиконанні батьківських обов'язків та оштрафував на 850 грн. Жінка може ще оскаржити цю постанову в апеляційному суді.