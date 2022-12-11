Спрогнозувати час відновлення руху у Львівелектротрансі наразі не можуть

У неділю, 11 грудня, у Львові не курсує електротранспорт. Причина – обмерзання контактної мережі і налипання мокрого снігу, повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на заступницю міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірину Маруняк.

«Зараз аварійні бригади ЛКП «Львівелектротранс» працюють над тим, щоб познімати мокрі брили льоду, які утворилися на контактній мережі. Як тільки вдасться все усунути і не буде чергового накопичення льоду, рух електротранспорту буде відновлено», – каже Ірина Маруняк.

У ЛКП «Львівелектротранс» розповіли, що близько 6:00 почався дощ, що за мінусової температури швидко перетворився на лід на трамвайній і тролейбусній електромережі.

Тож на лінію змогла вийти лише частина трамваїв і тролейбусів, які зараз не можуть продовжити рух.

«Враховуючи відсутність поступу у покращенні погодних умов, спрогнозувати відновлення руху станом на зараз важко. Аварійні бригади ЛКП «Львівелектротранс» працюють у посиленому режимі, щоб при найменшій нагоді відновити рух трамваїв та тролейбусів у місті», – кажуть у ЛКП «Львівелектротранс».

Як інформував ZAXID.NET, на кількох вулицях Львова зранку 11 грудня ускладнений рух через падіння дерев на проїжджу частину і обрив електромережі.