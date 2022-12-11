Негода у Львові: через повалені дерева на кількох вулицях ускладнений рух
Через налипання мокрого снігу місцями обірвано електромережі
У неділю, 11 грудня, через вітер і налипання мокрого снігу у Львові кілька дерев впали на проїжджу частину та автомобілі. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
Так, рух ускладнено на трьох вулицях: на вулиці Стуса, 38 дерево перекрило одну смугу і обірвало дроти, на вулиці Панаса Мирного, 22а дерево повністю перекрило дорогу, на вулиці Рудницького, 34 дерево перекрило частково смугу, тут же – обрив електромережі.
«Падіння дерев на транспортні засоби фіксують на кількох вулицях. Патрульні скеровують необхідні служби на місця. Будьте обережні! В жодному разі не торкайтеся обірваних ліній електропередач. В разі потреби, телефонуйте за номером 102», – повідомляють у патрульній області.
Повідомити про надзвичайні ситуації можна і за номером гарячої лінії міста 1580.
Наслідки негоди 11 грудня у Львові (фото патрульної поліції)
У міськраді Львова також повідомили про 8 обривів електромереж ЛКП «Львівсвітло», на місцях працюють аварійні бригади. А на вулиці Володимира Великого, 49 впала електроопора. У місті 18 дерев впали через негоду, також падіння дерев зафіксовані у Винниках.
Через складні погодні умови вночі та зранку на вулицях міста працювало 70 одиниць техніки, додають в ЛМР. Для посипання доріг використали 240 м3 піскосуміші і 33,5 т солі. Посипають магістральні дороги, підйоми, тротуари.
Також зранку у Львові працювало 1205 двірників.
Як інформував ZAXID.NET, упродовж 11 грудня синоптики прогнозують у Львові значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледицю. Ближче до середини тижня очікуються морози до 9 градусів нижче нуля.