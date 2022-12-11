Повідомлення про падіння дерев на автівки продовжують надходити

У неділю, 11 грудня, через вітер і налипання мокрого снігу у Львові кілька дерев впали на проїжджу частину та автомобілі. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Так, рух ускладнено на трьох вулицях: на вулиці Стуса, 38 дерево перекрило одну смугу і обірвало дроти, на вулиці Панаса Мирного, 22а дерево повністю перекрило дорогу, на вулиці Рудницького, 34 дерево перекрило частково смугу, тут же – обрив електромережі.

«Падіння дерев на транспортні засоби фіксують на кількох вулицях. Патрульні скеровують необхідні служби на місця. Будьте обережні! В жодному разі не торкайтеся обірваних ліній електропередач. В разі потреби, телефонуйте за номером 102», – повідомляють у патрульній області.

Повідомити про надзвичайні ситуації можна і за номером гарячої лінії міста 1580.

Наслідки негоди 11 грудня у Львові (фото патрульної поліції)

У міськраді Львова також повідомили про 8 обривів електромереж ЛКП «Львівсвітло», на місцях працюють аварійні бригади. А на вулиці Володимира Великого, 49 впала електроопора. У місті 18 дерев впали через негоду, також падіння дерев зафіксовані у Винниках.

Через складні погодні умови вночі та зранку на вулицях міста працювало 70 одиниць техніки, додають в ЛМР. Для посипання доріг використали 240 м3 піскосуміші і 33,5 т солі. Посипають магістральні дороги, підйоми, тротуари.

Також зранку у Львові працювало 1205 двірників.

Як інформував ZAXID.NET, упродовж 11 грудня синоптики прогнозують у Львові значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледицю. Ближче до середини тижня очікуються морози до 9 градусів нижче нуля.