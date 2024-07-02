Через негоду на Львівщині знеструмлені 114 міст та сіл
Мешканців області закликали повідомляти про обірвані електромережі в «Львівобленерго»
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Через тривалі зливи, станом на ранок вівторка, 2 липня, на Львівщині знеструмлені 114 населених пунктів. Найбільше у Самбірському, Червоноградському та Львівському районах.
Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, через зливу на Львівщині без електропостачання залишились 114 міст і сіл, із яких 38 – повністю знеструмлені, 76 – частково. Найбільше знеструмлень фіксують у Самбірському, Червоноградському та Львівському районах.
«Над ліквідацією наслідків негоди працюють 42 бригади “Львівобленерго”. Задіяли 180 працівників та 63 одиниці техніки», – повідомив Максим Козицький.
У «Львівобленерго» додали, що станом на ранок 2 липня через негоду знеструмлені 14 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 19 частково у різних районах Львівської області:
- Центральному РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська, Миколаївська, Жидачівська частина);
- Північному РЕМ (Кам’янка-Бузька, Червоноград-Сокальська, Радехівська частина);
- Південному РЕМ (Дрогобицька, Бориславська, Сколівська частина);
- Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська частина);
- Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська частина);
- Західному РЕМ (Мостиська частина);
- ЛМЕМ (Пустомитівська частина).
Мешканців області закликали повідомляти про обірвані електромережі електриків за телефоном: 0 800 30 15 68. Якщо через негоду впали дерева або гілки, є травмовані, телефонуйте в екстрені служби: 101, 103, 112. Також перехожим радять не наближатися до пошкоджених мереж ближче, ніж на 8 м.