Через тривалі зливи, станом на ранок вівторка, 2 липня, на Львівщині знеструмлені 114 населених пунктів. Найбільше у Самбірському, Червоноградському та Львівському районах.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, через зливу на Львівщині без електропостачання залишились 114 міст і сіл, із яких 38 – повністю знеструмлені, 76 – частково. Найбільше знеструмлень фіксують у Самбірському, Червоноградському та Львівському районах.

«Над ліквідацією наслідків негоди працюють 42 бригади “Львівобленерго”. Задіяли 180 працівників та 63 одиниці техніки», – повідомив Максим Козицький.

У «Львівобленерго» додали, що станом на ранок 2 липня через негоду знеструмлені 14 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 19 частково у різних районах Львівської області:

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська, Миколаївська, Жидачівська частина);

Північному РЕМ (Кам’янка-Бузька, Червоноград-Сокальська, Радехівська частина);

Південному РЕМ (Дрогобицька, Бориславська, Сколівська частина);

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська частина);

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська частина);

Західному РЕМ (Мостиська частина);

ЛМЕМ (Пустомитівська частина).

Мешканців області закликали повідомляти про обірвані електромережі електриків за телефоном: 0 800 30 15 68. Якщо через негоду впали дерева або гілки, є травмовані, телефонуйте в екстрені служби: 101, 103, 112. Також перехожим радять не наближатися до пошкоджених мереж ближче, ніж на 8 м.