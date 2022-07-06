Вчорашня гроза знеструмила сотні населених пунктів на Львівщині. За даними «Львівобленерго», станом на ранок 6 липня енергетики уже відновили подачу електроенергії до близько 200 населених пунктів, а ще 138 знеструмлені.

Станом на 08:00 середи, 6 липня, 81 населений пункт знеструмлено повністю, а ще 57 – частково. Ще приблизно до 200 населених пунктів уже відновили електропостачання. Роботи ускладнювало проходження грозового фронту, адже протягом ночі з’являлись нові відключення в електромережах.

Зараз струму все ще немає у:

Центральному РЕМ (Перемишлянська, Пустомитівська, Жидачівська, Миколаївська частина);

Західному РЕМ (Яворівська, Жовківська, Городоцька, Мостиська част.);

Карпатському РЕМ (Турківська част.);

Південному РЕМ (Сколівська, Дрогобицька, Бориславська част.);

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська част.);

Північному РЕМ (Кам'янка-Бузька, Радехівська, Червоноградсько-Сокальська част.);

ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська част.).

Нагадаємо, що через вчорашню грозу у Львові також були проблеми з електропостачання, фіксували підтоплення вулиць та пошкодження дахів.