Через негоду на Львівщині знеструмлено 138 населених пунктів
Подачу електроенергії до ще близько 200 населених пунктів уже відновили
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Вчорашня гроза знеструмила сотні населених пунктів на Львівщині. За даними «Львівобленерго», станом на ранок 6 липня енергетики уже відновили подачу електроенергії до близько 200 населених пунктів, а ще 138 знеструмлені.
Станом на 08:00 середи, 6 липня, 81 населений пункт знеструмлено повністю, а ще 57 – частково. Ще приблизно до 200 населених пунктів уже відновили електропостачання. Роботи ускладнювало проходження грозового фронту, адже протягом ночі з’являлись нові відключення в електромережах.
Зараз струму все ще немає у:
- Центральному РЕМ (Перемишлянська, Пустомитівська, Жидачівська, Миколаївська частина);
- Західному РЕМ (Яворівська, Жовківська, Городоцька, Мостиська част.);
- Карпатському РЕМ (Турківська част.);
- Південному РЕМ (Сколівська, Дрогобицька, Бориславська част.);
- Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська част.);
- Північному РЕМ (Кам'янка-Бузька, Радехівська, Червоноградсько-Сокальська част.);
- ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська част.).
Нагадаємо, що через вчорашню грозу у Львові також були проблеми з електропостачання, фіксували підтоплення вулиць та пошкодження дахів.
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