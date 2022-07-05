Через сильну зливу у Львові, що розпочалася надвечір вівторка, 5 липня, у місті не працює електротранспорт, а деякі вулиці – підтоплені.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, через грозу в міській раді запрацював штаб із ліквідації наслідків негоди. Голови районів міста фіксують проблемні ділянки та підтоплення вулиць. Попередньо відомо про підтоплення 20 дахів будинків.

Крім цього, не курсує частина електротранспорту. Трамваї та тролейбуси зупинились посеред вулиць.

«Фіксуємо підтоплення на вул. Стуса, вул. Сахарова, вул. Під Дубом, та вул. Франка. Через це виникли перебої у роботі громадського транспорту. Комунальні бригади очищають водоприймачі. Як тільки стече вода – робота електротранспорту відновиться», – повідомив Андрій Садовий.

Мешканців Львова на час зливи закликають уникати дерев, металевих парканів, стін та легких конструкцій. Про підтоплення та повалені дерева просять повідомляти на Гарячу лінію Львова за номером 15-80.