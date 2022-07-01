Після спекотного тижня, який побив температурний рекорд, нарешті підуть дощі. 2 липня у більшості західних областей України пройдуть грози, місцями очікують град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Окрім того, у перші три дні липня в більшості областей (крім Київської, Черкаської, Полтавської, Харківської, Закарпатської) через спеку переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Львівська область

2 липня у Львові вранці та вдень очікується гроза, шквали 15-20 м/с, град. Температура вночі 18-20°, вдень 25-27° тепла.

По області також вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 9-14 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 22-27° тепла.

3 липня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28° тепла.

4 липня буде без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 28-33° тепла.

5-6 липня: без істотних опадів, лише вдень 5 липня місцями короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30° тепла.

Тернопільська область

2 липня: Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33° тепла. 2 липня вдень грози, подекуди град (І рівень небезпечності, жовтий).

3 липня: Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасні дощі, грози. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 16 – 21°, вдень 23 – 28° тепла.

4 липня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 14 – 19°, вдень 26 – 31° тепла.

5 липня Температура повітря вночі 16-18°, вдень 31-33° тепла. Вдень пройдуть дощі. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

6 липня очікують дощі. Температура повітря вночі 16-18°, вдень 25-27° тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Івано-Франківська область

2 липня в Івано-Франківську та області очікуються значний дощ, гроза, град, посилення північно-західного вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). Вночі невеликий короткочасний дощ, який вдень переросте у сильний дощ, грозу з градом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 16-18° тепла, вдень 29-31° тепла.

По області: мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень значний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м /с. Температура повітря вночі 15-20° тепла, вдень 27-32° тепла. У високогір’ї Карпат: температура повітря вдень 20-25° тепла.

3 липня на Прикарпатті теж дощитиме. Вдень 24-26°, вночі 15-17° тепла. Вітер північно-західний 3-8 м/с.

4 липня: хмарно, але без опадів. Вночі 15-17°, вдень 29-31° тепла.

5 липня: Вночі 16-18°, вдень 31-33° тепла. Вдень можливі дощі з грозами. Вітер північно-західний 5-10 м/с

6 липня. Температура повітря вночі 16-18°, вдень 25-27° тепла. Дощі з грозами. Вітер північно-західний 5-10 м/с

Волинська область

2 липня Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20° тепла, вдень 30-35° тепла.

3 липня. Хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29° тепла.

4 липня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18° тепла, вдень 25-30° тепла.

5 липня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18° тепла, вдень 25-30° тепла. Температура води в р. Стир – 23°, в оз. Світязь – 25°.

6 липня температура вночі 16-18° тепла, вдень 25-27° тепла. Дощі, вітер північно-західний 5-10 м/с.

Рівненська область

2 липня: Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20° тепла, вдень 29-34° тепла.

3 липня: Мінлива хмарність. Помірний, вночі місцями значний короткочасний. Місцями грози, град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20° тепла, вдень 23-28°. Середня добова температура +23°.

4 липня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі 13-18° тепла, вдень 25-30°. Середня добова температура +24°.

Закарпатська область

2 липня по Закарпатській області прогнозують мінливу хмарність, вночі місцями короткочасні дощі, вранці та вдень сильні короткочасні дощі, подекуди зливи. Вночі місцями, вдень на більшій частині території грози. В окремих місцях град. Вночі та вранці в горах місцями туман. Вітер північний 5-10, під час гроз шквалисте посилення 17-22 м/с. Температура повітря вночі 17-22°, вдень 28-33° тепла, в горах місцями вночі до 14°, вдень 19-24° тепла. В Ужгороді температура повітря вночі 20-22°, вдень 29-31° тепла.

3 липня. Мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний 5-10, під час гроз пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 14-19°, на високогір’ї до 11° тепла, вдень 28-33°, в горах місцями 18-23° тепла.

4 липня. Вдень подекуди короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 5-10, під час гроз пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 14-19°, вдень 28-33° тепла, в горах місцями вночі до 11°, вдень 21-26° тепла.

5 липня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі. Температура повітря вночі 15-20°, вдень 28-33° тепла, в горах місцями вночі до 12°, вдень 20-25° тепла.

6 липня місцями короткочасний дощ. Температура повітря вночі 15-20°, на високогір'ї до 12° тепла, вдень 23-28°, в горах місцями 15-20° тепла.

Хмельницька область

2 червня у Хмельницькій області триматиметься спекотна погода, але з мінливою хмарністю. Вдень температура сягатиме 30-32°, вночі 16-18° тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

3 липня дощі дійдуть і до Поділля. Вночі температура буде 16-18°, вдень 26-28° тепла.

4 липня мінлива хмарність з проясненнями. Вночі температура буде 14-16°, вдень 30-32° тепла.

5 липня. Вночі температура буде 16-18°, вдень 31-33° тепла. Дощі і грози.

6 липня. Дощі з грозами. Вночі температура буде 16-18°, вдень 26-28° тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Чернівецька область

2 липня вдень можливі опади. Температура вночі 16-18°, вдень 29-31°. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

3 липня на Буковині пройдуть дощі з грозами. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27° тепла.

4 липня хмарно з проясненнями. Температура вночі 15-17°, вдень 29-31°.

5 липня можливий короткочасний дощ вдень. Температура вночі 16-18°, вдень 31-33°

6 липня можливі дощі з грозами. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.