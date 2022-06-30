Спеку фіксуюь у всій Україні, при цьому найвища температура – на заході

У четвер, 30 червня, синоптики зафіксували у Львові 34ºС тепла, що є абсолютним температурним рекордом у червні за понад 80 років спостережень. У найближчі кілька днів спека у Львові та області не спадатиме, однак можливі короткочасні грози.

Як повідомили ZAXID.NET у львівському Гідрометцентрі, станом на 16:00 у четвер, 30 червня, синоптики зафіксували 34ºС. Востаннє температурний рекорд цього дня був побитий у 1994 році – тоді синоптики зафіксували 31,6ºС тепла. Загалом такої спеки у червні у Львові не було за весь період спостережень Гідрометцентру.

На найближчу добу, 1 липня, синоптики прогнозують у Львові та області сильну спеку до 34-36ºС. Разом з тим, можливі короткочасні грози, які продовжаться на вихідні. Суттєвого похолодання найближчими днями у Львові. як і на території інших західних областей України, не очікують.

Як вимірюють температуру і чому вона така різна?

Побутові термометри, які використовують мешканці, можуть показувати температуру повітря неправильно, адже перебувають під впливом сонячного випромінювання та середовища. У львівському гідрометцентрі отримують точну інформацію про температуру повітря з метеостанцій, що обладнані сертифікованою технікою.

Співробітниця львівського Гідрометцентру Галина Сидор розповіла ZAXID.NET, що термометри метеостанцій розташовані у спеціальних психрометричних будках – дерев’яних конструкціях, які захищають термометри від попадання прямих сонячних променів. Ці конструкції розташовані на відкритих майданчиках, вкритих травою у 2 м над рівнем землі.

Термометри, які вимірюють темпаратуру повітря, розташовані у спеціальних психрометричних будках

Щоб отримувати максимально точні дані про температуру повітря, на території метеорологічних станцій немає конструкцій з бетону та інших матеріалів, що впливають на температуру.

Температура повітря може суттєво відрізнятися навіть в одному кварталі чи в межах вулиці. Так, на ділянках, які густо засаджені деревами, температура завжди нижча, ніж на відкритих асфальтованих чи брукованих ділянках вулиці. Кілька років тому ГО «Зручне місто» провела експеримент і кілька днів вимірювало температуру повітря в центрі Львова: у затінку та на відкритих площах. Подекуди різниця у температурі складала до 5ºС.

Окрім безпосередньої дії сонячних променів на температуру повітря, вони сильно нагрівають поверхні, такі як асфальт, бетон та бруківку. Ці поверхні відбивають промені і гріють нас – це можна відчути, якщо йти по розпеченому на сонці асфальту у літній день. Якщо виміряти температуру поверхонь у спекотний день, то різниця на сонці і у затінку може стягти понад 20 градусів.

Найефективніше боротися зі спекою у містах допомагають дерева. Річ у тім, що вони не лише створюють затінок, але й випаровують вологу. Найкращими деревами для боротьби зі спекою вчені називають дуби, клени та в’язи. Найкомфортніше перечікувати спеку у густозасаджених зонах: парках та скверах.

Детальніше про те, як змінювалась погода у Львові упродовж останніх 80 років можна переглянути у спецпроекті ZAXID.NET «Типова львівська погода».