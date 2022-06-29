У Турці проживає понад 7 тис. мешканців

У середу, 29 червня, місто Турка, розташоване у гірській частині Львівщини, залишилося без централізованого водопостачання через посуху. Через тривалу відсутність дощів у регіоні бракує води у мережі, тому міська рада прийняла рішення перекрити труби.

«Турківська міська рада повідомляє жителів міста Турки про те, що буде відсутнє водопостачання у зв’язку з погодними умовами (посуха), бракує води у водопровідній мережі», – йдеться в офіційному повідомленні мерії у середу, 29 червня.

Міський голова Турки Ярослав Паращич розповів ZAXID.NET, що причиною рішення перекрити централізоване водопостачання стала тривала посуха, якої в цьому гірському регіоні не пам’ятають давно. «У нас посуха, як ніколи. У нас гірський район, кожні два-три дні проходили дощі. На жаль, зараз понад тиждень посуха, не стало води в джерелах», – розповів Ярослав Паращич.

З його слів, водопостачання міста організоване з озера на горі, звідки вода стікає у водонапірну башту і запускається в будинки та соціальні установи. «На жаль, нічого не зробимо. Сьогодні перекрили, бо йде мул, щоб не забило труби. Бо тоді залишимося взагалі без води», – пояснив міський голова.

З його слів, на час відсутності централізованого водопостачання лікарню, поліклініку та багатоквартирні будинки забезпечуватимуть водою з колодязів, який є практично на кожному подвір’ї. Водночас, зазначає Ярослав Паращич, через посуху рівень води в колодязях теж впав наполовину.

За даними синоптиків, посушлива спекотна погода протримається на Львівщині до кінця тижня.