Цього тижня у Львові та області синоптики прогнозують спеку до 37°C. Місцями можливі невеликі короткочасні дощі.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, понеділок, 27 червня, у Львові та області можлива мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 12-17°С, вдень 28-33°С тепла.

У вівторок, 28 червня, очікується хмарність, без опадів. Температура вночі 14-19°С, вдень 29-34°С тепла.

У середу, 29 червня, можлива мінлива хмарність, але без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 29 – 34°, місцями сильна спека до 37° тепла. Ввечері можливий невеликий короткочасний дощ, що перейде в грозу.

У четвер, 30 червня, місцями короткочасні грозові дощі, температура вночі 13-18°С, вдень 26-32°С тепла.

У п’ятницю, 1 липня, буде ясно й без опадів вночі температура сягатиме 20°С, вдень – 28-32°С.