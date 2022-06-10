На початку червня на Львівщині затвердили перелік водойм, де безпечно купатися влітку. Загалом у Львівські області визначили 23 пляжі для літнього відпочинку. ZAXID.NET склав перелік озер та баз відпочинку з актуальними цінами та умовами на 2022 рік, що розташовані поблизу Львова.

Відпочинковий комплекс «Корса»

У Брюховичах, що за 10 км від Львова, є три озера, але купатися дозволено лише в двох – у ставу №3 біля готелю «Колиба» та в ставі №1.

Як доїхати: до відпочинкового комплексу «Корса», що розташований на вул. Курортній, 20а, можна доїхати автомобілем, велосипедом із вул. Замарстинівської або міськими автобусами №8а.

Графік роботи: щодня з 9:00 – 21:00;

Ціни: вхід на територію коштує 100 грн у будні і 150 грн у вихідні. Для дітей до 6 років – безкоштовно, а від 6 до 12 – за півціни. Додатково необхідно платити за паркінг – 50 грн, шезлонг – 100 грн, парасольки – 50 грн та альтанки – 800 грн.

Emily Resort

Новий відпочинковий комплекс Emily Resort розташований на місці колишнього Винниківського озера на вул. Богдана Хмельницького, 95. Крім пляжної зони з озером та двома басейнами для дітей, тут розташований ресторан, СПА-центр, готель, івент-хол, футбольна академія та медичний центр.

Як доїхати: до відпочинкового комплексу можна доїхати автомобілем вул. Личаківською в напрямку Винників, а також міськими автобусами №18, 40 та 47а.

Графік роботи: щодня з 10:00 – 20:00;

Ціни: вхід натериторію пляжної зони коштує 300 грн. У цю вартість не входять шезлонги чи додаткові послуги. Для дітей, ветеранів АТО та військових ЗСУ вхід безкоштовний. Вхід із шезлонгом коштує 1000 грн, бунгало на чотирьох осіб – 5000 грн, чаша на воді – 3000 грн.

Edem Resort Medical & SPA

Комплекс розташований у селі Стрілки за 34 км від Львова. На території є озеро, ресторан, СПА, гольф-клуб, медичний центр, бенкетний зал та готель.

Як доїхати: автомобілем до Стрілок зі Львова необхідно їхати трасою в напрямку Бібрки, потім у Стрілках повернути ліворуч;

Графік роботи: 10:00 – 20:00;

Ціни: відвідування пляжної зони впродовж дня коштує 900 грн. У вартість включений лежак та рушники.

«Альбатрос»

База відпочинку розташована у селі Воля-Гомулецька за 16 км від Львова. На території є озеро, пляж, альтанки, кафе-крамничка, готель та колиби.

Як доїхати: автомобілем до бази відпочинку можна доїхати київською трасою, а у Волі-Гомулецькій звернути на вул. Озерну, 6. Із Брюховичів – біля чебуречної повернути направо у напрямку Волі-Гомулецької. Зі Львова до Волі-Гомулецької курсує автобус №22;

Графік роботи: 9:00 – 21:30;

Ціни: вхід на пляж для дорослих коштує 80 грн, дітям – безкоштовно. Колиби коштують 800 грн, альтанки різної місткості – 400 грн. Додатково на місці можна купити в’язку дров, віник для сауни, простирадло.

«Бухта вікінгів»

Відпочинкова база розташована у Старому Селі за 24 км від Львова. Тут є котеджі, парк розваг, мотузковий парк, озера, ресторан, магазин, паркінг, кінний клуб та СПА.

Як доїхати: автомобілем необхідно їхати у напрямку Бібрки та звернути праворуч за Старим Селом, потім – проїхати півтора кілометри;

Графік роботи: 9:00 – 21:00;

Ціни: вхід на територію коштує 50 грн. Користування озером та пляжем (міні-гірка, дитяче містечко Ketler, душ, туалет) коштує 250 грн. Вартість додаткових послуг можна переглянути за посиланням.

«Львівська Швейцарія»

Відпочинковий комплекс розташований біля львівської кільцевої дороги у Давидові на вул. Озерній, 1б, за 13 км від Львова. На території комплексу є готель, кафе, альтанки та озеро.

Як доїхати: автомобілем зі Львова до Давидова необхідно їхати зі вул. Стрийської або вул. Зеленої по кільцевій дорозі в напрямку Києва. Зі Львова до Давидова також курсує маршрутка №160;

Графік роботи: 10:00 – 22:00;

Ціни: в’їзд на територію коштує 50 грн.

«Чарівні озера»

Відбочинкова база розташована в селі Майдан за 23 км від Львова. На території розташований готель, альтанки, баня, спортивні майданчики та мотузковий парк.

Як доїхати: автомобілем необхідно їхати в напрямку Брюховичів та Бірок, виїхавши на трасу в напрямку Жовкви;

Графік роботи: 10:00 – 22:00;

Ціни: вхід на територію в будні коштує 50 грн, на вихідні – 100 грн. Вартість інших послуг можна переглянути за посиланням.

«Озерний край»

База відпочинку розташована в Пустомитах, за 20 км від Львова. Тут є альтанки, готель, ресторан та дитячі зони.

Як доїхати: автомобілем зі Львова в Пустомити треба їхати вул. Стрийською або Кульпарківською в напрямку кільцевої. В Пустомитах необхідно повернути праворуч на вул. Ставкову. Також зі Львова до Пустомит можна доїхати маршрутками №116 та №141;

Графік роботи: 9:00 – 21:00;

Ціни: вхід на пляжну зону для дорослих і підлітків коштує 50 грн, для дітей – безкоштовно. Оренда альтанки з мангалом коштує 500 грн, окремо мангал – 50 грн. Парковка на території комплексу для всіх відвідувачів безкоштовна.

Ставки в Івано-Франковому

Ставки розташовані в селищі Івано-Франкове, що на Яворівщині, за 27 км від Львова. Тут є дикий піщаний пляж.

Як доїхати: автомобілем до Івано-Франкового необхідно їхати в напрямку Яворова. Став розташований на в’їзді у село;

Графік роботи: цілодобово;

Ціни: безкоштовно.

Озеро «Молодіжне»

Штучно створене озеро у Перемишлянах розташоване за 47 к. Тут є пляжна зона і паркінг для автомобілів.

Як доїхати: відстань зі Львова – 46,5 км. На в’їзді у Перемишляни необхідно повернути ліворуч на вул. Липова Алея, а потім – повернути ліворуч. Також туди можна добратись приміськими маршрутками, що прямують у Перемишляни;

Графік роботи: цілодобово;

Ціни: вхід на пляж та користування паркінгом безкоштовні.

«Гостинний двір»

Відпочинкова база розташована в Коросно, що за 40 км від Львова. На території є готель, альтанки, басейн, бані та велике озеро з пляжем.

Як доїхати: Їхати в Коросно необхідно у напрямку Перемишлян;

Графік роботи: 10:00 – 20:00;

Ціни: вхід на пляж коштує 50 грн.

озеро «Задорожнє»

Озеро неподалік Стрия, що за 43 км від Львова, в народі ще називають «Байкал». Воно утворилося у результаті затоплення Дроговизького вапнякового кар’єру. Глибина озера сягає 27 м.

Як доїхати: зі Львова до Задорожнього треба їхати в напрямку Миколаєва. Перед Миколаєвом треба повернути в село Дроговиж, перед залізничним переїздом – повернути праворуч. Також до озера можна доїхати електричками Львів – Трускавець, Львів – Лавочне та Львів – Моршин;

Графік роботи: 9:00-23:00;

Ціни: Навколо озера розташовані одразу кілька баз відпочинку. Вартість відпочинку тут необхідно з’ясовувати на місці.

Міський став у Золочеві

Озеро розташоване у Золочеві на вул. Шевченка у парку «Здоров’я». Навколо озера облаштували міський пляж, доступ до якого мають усі охочі.

Як доїхати: зі Львова Золочева можна доїхати як регіональними маршрутками, так і автомобілем трасами Київ – Чоп та Н-02;

Графік роботи: цілодобово;

Ціни: безкоштовно.

«Чарівна долина»

Відпочинкова база розташована у селі Родатичі за 30 км від Львова, посеред лісу. Тут є чотири озера, готель, котеджі, ресторан, альтанки, мотузковий парк, сауна, а також кілька спортивних майданчиків.

Як доїхати: відстань зі Львова – 30 км. Зі Львова на Родатичі треба їхати трасою в напрямку Городка. Відпочинковий комплекс розташований зліва від дороги;

Графік роботи: 10:00-22:00;

Ціни: вхід на пляж для дорослих коштує 40 грн, для дітей до 10 років – безкоштовно. Оренда альтанки на 10 людей – 300 грн, оренда мангала – 200 грн.

Озеро в Суховолі

Озеро розташоване за 15 км від Львова й утворилося на місці вапнякового кар’єру. Місцеві називають озеро «Шутер».

Як доїхати: автомобілем сюди треба їхати з вул. Городоцької до виїзду з міста, потім повернути на Суховолю. Перед в’їздом у село треба повернути ліворуч. Зі Львова до Суховолі також курсує маршрутка №184;

Графік роботи: цілодобово;

Ціни: безкоштовно.

Озеро в Солуках

У Солуках, що за 15 км від Львова, озеро розташоване поряд із заводом мінеральних вод.

Як доїхати: сюди треба їхати вул. Шевченка у напрямку Яворова. За розв’язкою на кільцевій дорозі необхідно заїхати у Солуки і двічі повернути ліворуч;

Графік роботи: цілодобово;

Ціни: вхід на пляж безкоштовний.