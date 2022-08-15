Через нічну грозу на Львівщині без електропостачання залишились 58 населених пунктів. Про це вранці, 15 серпня, повідомили в «Львівобленерго».

Станом на ранок понеділка без електрики залишились 28 населених пунктів повністю та 30 частково, зокрема:

Центральна РЕМ (Перемишлянська, Пустомитівська, Жидачівська, Миколаївська частина);

Південна РЕМ (Стрийська частина);

Карпатська РЕМ (Самбірська частина);

Північна РЕМ (Радехівська, Червоноградсько-Сокальська частина);

Західна РЕМ (Яворівська частина);

ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська частина).

Нагадаємо, ввечері в неділю, 14 серпня, у Львові та області розпочалась сильна гроза, що закінчилась у ніч на понеділок.