Через негоду на Львівщині знеструмлено 58 населених пунктів
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
0 0
Через нічну грозу на Львівщині без електропостачання залишились 58 населених пунктів. Про це вранці, 15 серпня, повідомили в «Львівобленерго».
Станом на ранок понеділка без електрики залишились 28 населених пунктів повністю та 30 частково, зокрема:
- Центральна РЕМ (Перемишлянська, Пустомитівська, Жидачівська, Миколаївська частина);
- Південна РЕМ (Стрийська частина);
- Карпатська РЕМ (Самбірська частина);
- Північна РЕМ (Радехівська, Червоноградсько-Сокальська частина);
- Західна РЕМ (Яворівська частина);
- ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська частина).
Нагадаємо, ввечері в неділю, 14 серпня, у Львові та області розпочалась сильна гроза, що закінчилась у ніч на понеділок.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter