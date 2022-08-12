На вихідних, а також на початку наступного тижня температура повітря у західних областях України буде зростати та сягатиме 30 – 33°С тепла. Проте в усіх областях варто очікувати на дощі та грози.

Публікуємо детальний прогноз погоди на 13 – 17 серпня для західних областей України.

Львівська область

У суботу, 13 серпня, дощитиме, місцями пройдуть значні дощі, грози. Північно-східний вітер, 7 - 12 м/с. Температура вночі 12 - 17°С, вдень 21 – 26°С тепла.

У неділю, 14 серпня, буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі, грози. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 12 – 17°С, вдень 23 – 28°С тепла.

У понеділок, 15 серпня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16°, вдень 25 – 30° тепла.

У вівторок, 16 серпня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16°, вдень 25 – 30° тепла.

У середу, 17 серпня, буде хмарно з проясненнями. Вночі короткочасні грозові дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 13 – 18°С, вдень 28 –33°С тепла.

Івано-Франківська область

13 серпня буде хмарно з проясненнями, значний дощ, гроза, град. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 10-12°С тепла, вдень 21-24°С тепла.

14 серпня очікуються дощі та грози, вдень температура повітря зросте до 25°С, вночі становитиме до 13°С.

15 серпня буде хмарно, очікуються дощі та грози, температура повітря вдень від 23 до 25°С.

16 серпня температура повітря зросте до 30°С, можливі дощі, подекуди грози.

17 серпня можливі короткочасні дощі, вдень буде до 30°С.

Волинська область

13 серпня очікують дощі, місцями сильні дощі та грози, температура повітря становитиме вдень до 24°С.

14 та 15 серпня буде хмарно, можливі дощі та грози. Денна температура повітря становитиме до 27°С, вночі до 17°С.

16 серпня буде хмарно, ймовірні дощі, подекуди грози. Температура повітря вдень до 29°С.

17 серпня можливі короткочасні дощі, вдень до 29°С.

Закарпатська область

13 серпня очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, окремі грози. Вітер північний 5-10 м/с, під час гроз пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 13-18°С, вдень 23-28°С тепла, в горах подекуди вночі до 10°С, вдень 15-20°С тепла.

14 серпня буде мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень в горах короткочасні дощі, грози. Вітер східний 5-10, під час гроз пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 11-16°С тепла, вдень 24-29°С, на високогір'ї 16-21°С тепла.

15 серпня будуть короткочасні дощі, окремі грози. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер східний 5-10, під час гроз пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 12-17°С тепла, вдень 24-29°С, в горах місцями 16-21°С тепла.

16 серпня подекуди короткочасні дощі. Температура повітря вночі 13-18°С тепла, вдень 24-29°С, в горах місцями 16-21°С тепла.

17 серпня вночі подекуди короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура повітря вночі 13-18°С тепла, вдень 28-32°С, на високогір'ї 20-25°С тепла.

Рівненська область

13 серпня буде мінлива хмарність. Значний короткочасний дощ, грози, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19ºС тепла, вдень 19-24ºС тепла.

14 серпня очікується помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19ºС тепла, вдень 23-28ºС тепла.

15 серпня буде мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19ºС тепла, вдень 23-28ºС тепла.

16 серпня можливі короткочасні дощі, грози. Денна температура повітря становитиме до 28°С.

17 серпня можливі короткочасні дощі, денна температура повітря сягатиме 28°С.

Тернопільська область

13 серпня буде хмарно з проясненнями. Дощі, вдень місцями значні. Грози. Вітер північно – східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 13 – 18°С, вдень 19 – 24°С тепла.

14 серпня буде хмарно з проясненнями. Дощі, грози. Вітер північно – східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 13 – 18°С, вдень 21 – 26°С тепла.

15 серпня буде хмарно з проясненнями. Дощі, грози. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 13 – 18°С, вдень 21 – 26°С тепла.

16 серпня можливі дощі та грози, денна температура повітря становитиме до 28°С.

17 серпня можливі короткочасні дощі, вдень температура становитиме до 28°С.

Хмельницька область

13 серпня очікується хмарна погода з проясненнями, можливі дощі та грози, денна температура повітря становитиме до 24°С.

14 та 15 серпня буде хмарно, можливі дощі та грози. Денна температура повітря становитиме до 26°С.

16 серпня можливі дощі та грози, температура повітря вдень становитиме до 29°С.

17 серпня можливі короткочасні дощі, денна температура повітря становитиме 29°С.

Чернівецька область

13 серпня очікуються сильні дощі та грози, денна температура повітря становитиме до 24°С.

14 та 15 серпня очікується хмарно з проясненнями, можливі дощі та грози. Денна температура повітря становитиме до 27°С.

16 серпня очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вдень сягатиме 30°С.

17 серпня можливі короткочасні дощі, денна температура повітря становитиме 30°С.