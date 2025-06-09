Ураган також повалив дерева на трасу Тернопіль - Кременець

На Тернопільщині через сильний вітер з дощем знеструмлено понад 5 тис. абонентів в 30 населених пунктів. Також пориви вітру пошкодили дахи в школі, магазині та трьох приватних будинках. Сильні потоки дощової води також змили асфальтне покриття на місцевих дорогах.

Унаслідок сильних дощів та граду без електропостачання залишаються 30 населених пунктів у Чортківському та Кременецькому районах, з них 12 – частково. Про це повідомили в Тернопільській ОВА в понеділок, 9 червня. Загалом знеструмили понад п'ять з половиною тисяч абонентів та 124 трансформаторні підстанції.

Окрім того, пориви вітру пошкодили покрівлі п’яти будівель: трьох житлових будинків, спортивного залу школи та магазину. Також зафіксували пошкодження дороги на п’яти вулицях в селі Горинка Кременецького району.

Аварійні бригади «Тернопільобленерго» відновлюють електропостачання. Старости в Кременецькій громаді та в Чортківській обстежують території приватних будинків та оцінюють збитки. Частину коштів для ліквідації наслідків негоди виділять з місцевих бюджетів.

Додамо, що 9 червня сильний ураган пройшовся також Львівщиною. Внаслідок дощу з поривами вітру знеструмлено 120 населених пунктів.