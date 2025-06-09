Електропостачання відновлюють 38 бригад «Львівобленерго»

У неділю ввечері, 8 червня, гроза та дощ з поривами вітру спричинили у різних районах Львівської області відключення електромереж. Через негоду знеструмлені понад 160 населених пунктів. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

«9 червня станом на 07:00 год. через негоду знеструмлені 165 населених пунктів (59 населених пунктів повністю та 106 населених пункти частково)», – йдеться в повідомленні департаменту.

Електропостачання відновлюють 38 бригад «Львівобленерго», а це – 163 працівники, задіяно 57 одиниць техніки.