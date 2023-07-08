Унаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, у 10 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередач через що було знеструмлено 301 населений пункт. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України у суботу, 8 липня.

Найбільше знеструмлених населених пунктів – у Чернігівській, Одеській, Кіровоградській і Полтавській областях.

Також через негоду залишається без світла частина споживачів на Сумщині, Дніпропетровщині, Київщині, Черкащині, Донеччині, Миколаївщині. Тривають відновлювальні роботи.

Зауважимо, що у суботу, 8 липня, в Україні синоптики оголосили про I рівень (жовтий) небезпечності метеорологічних явищ. Він не стосується західних областей та Житомирщини. Фахівці прогнозують грози, а в південній частині країни й у центральних та східних областях – пориви вітру та шквали 15–20 м/с.