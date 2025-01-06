Перевізник оголосив про затримку 16 потягів

У ніч на понеділок, 6 січня, внаслідок атаки російських безпілотників на Київщині пошкоджені контактні мережі залізничних сполучень. Через пошкодження затримується низка поїздів, які прямують на захід, зокрема, до Львова та іноземного сполучення.

Про пошкодження залізничної інфраструктури повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці». Через обстріл станом на 10:00 затримуються 16 потягів:

№103/104 Львів – Краматорськ (+1:11)

№21/22 Львів-Харків – Пас. (+1:11)

№9/10 Будапешт-Келеті – Київ-Пас. (+0:36)

№13/14 Солотвино-1 – Київ-Пас. (+0:20)

№55/56 Рахів-Київ – Пас. (+0:20)

№95/96 Рахів-Київ – Пас. (+0:20)

№21/22 Харків-Пас. – Львів (+0:14)

№103/104 Краматорськ – Львів (+0:14)

№127/128 Запоріжжя-1 – Львів (+0:12)

№77/78 Ковель-Пас. – Одеса-Головна (+0:10)

№81/82 Ужгород – Київ-Пас. (+0:10)

№87/88 Запоріжжя-1 – Ковель-Пас. (+0:10)

№73/74 Пшемисль Головний – Харків-Пас. (+0:07)

№93/94 Хелм – Харків-Пас. (+0:07)

№67/68 Київ-Пас. – Варшава-Всходня (+0:06)

№749/750 Київ-Пас. – Відень Головний (+0:05)

Згодом у пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що пошкодження мережі на Київщині вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, у ніч на понеділок росіяни випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 із південного напрямку та 128 безпілотників по території Україні. ППО вдалося знищити всі випущені ракети та 79 дронів.